Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 25,66 USD.
Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 25,66 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,75 USD an. Bei 24,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 837.206 Carnival-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,80 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 27,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 15,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 41,23 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 1,26 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je Carnival-Aktie.
