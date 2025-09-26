Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 29,96 USD.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 29,96 USD ab. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,68 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.078.063 Carnival-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 32,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,46 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umsetzen können.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

