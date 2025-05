Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 22,94 USD nach.

Das Papier von Carnival befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 22,94 USD ab. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 22,92 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.557 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,22 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 66,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 21.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,17 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent auf 5,81 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,87 USD je Aktie belaufen.

