Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Montagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Cavendish Hydrogen-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 0,749 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie sogar auf 0,750 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,731 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.919 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 142,724 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,876 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -3,62 NOK vermeldet. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,43 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

