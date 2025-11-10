Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen büßt am Montagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 0,744 EUR ab.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 15:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 0,744 EUR abwärts. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,731 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,731 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 22.357 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 59,076 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,323 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 130,341 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Cavendish Hydrogen-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 28.08.2025 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 65,43 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,15 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen