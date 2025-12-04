DAX23.896 +0,9%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.403 -1,1%Euro1,1666 -0,1%Öl63,05 +0,5%Gold4.200 -0,1%
Challenger: US-Firmen kündigen im November 71.300 Stellenstreichungen an

04.12.25 14:28 Uhr

DOW JONES--US-Unternehmen haben im November mehr als 71.300 geplante Stellenstreichungen angekündigt, wie Challenger, Gray & Christmas mitteilt. Das war ein scharfer Rückgang um 54 Prozent gegenüber dem Vormonat, als der vorherige Bericht des Beratungsunternehmens einen sprunghaften Anstieg der Entlassungen zeigte. Dies sorgte angesichts fehlender offizieller Daten für Aufsehen. Die neue Zahl liegt jedoch über dem Vorjahreswert und ist hoch für den Monat November, der normalerweise ein vergleichsweise ruhiger Monat für Entlassungspläne ist. Von Januar bis November haben Unternehmen Pläne zum Abbau von 1,17 Millionen Stellen vorgelegt. Das ist der höchste Stand seit 2020.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 08:29 ET (13:29 GMT)