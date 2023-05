VW-Aktie fester: Untersuchung der Volkswagen-Aktivitäten in der Uiguren-Region gefordert - Proteste stören VW-Hauptversammlung

"Wir sehen die Aktivitäten von VW wie auch von anderen Unternehmen in Xinjiang kritisch", sagte Janne Werning von Union Investment laut einem vorab verbreiteten Redetext.

"Wir haben die Fragen nach dem Umgang mit den Uiguren, nach möglichen Menschenrechtsverletzungen und nach einer unabhängigen Untersuchung im Dialog mit VW schon mehrfach gestellt, aber noch keine zufriedenstellenden Antworten erhalten." An VW-CEO Blume gerichtet fragte Werning, wann der Konzern eine externe und unabhängige Prüfungsgesellschaft damit beauftragt, die Aktivitäten in Xinjiang zu durchleuchten. "Es ist in unser aller Interesse zu wissen, was dort passiert und dann, falls nötig, Konsequenzen zu ziehen", so Werning.

Auch Ingo Speich von Union Investment fordert eine entsprechende Untersuchung: "Volkswagen muss sicherstellen, dass seine Lieferketten sauber sind. (...) Bringen Sie Licht ins Dunkel und zeigen Sie, dass sie verantwortungsvoll und nachdrücklich die Menschenwürde achten", so Speich laut verbreitetem Redetext. Er fordert ein "unabhängiges externes Audit", das zeigen könne, dass VW und seine Vertragspartner nichts zu verbergen hätten. "Die Einhaltung von Menschenrechten ist nicht verhandelbar."

In der Vergangenheit gab es immer wieder Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen in der Uiguren-Region Xinjiang. VW-CEO Oliver Blume hatte vergangenes Jahr erklärt, an dem VW-Werk dort festhalten zu wollen: "Es geht darum, unsere Werte in die Welt zu tragen. Auch nach China, auch in die Uiguren-Region", hatte er in einem Zeitungsinterview im Herbst erklärt.

Zwischenfälle stören VW-Hauptversammlung

Proteste und Zwischenfälle haben die Hauptversammlung des Volkswagen-Konzerns am Mittwoch in Berlin empfindlich gestört. Bei den einführenden Worten des Aufsichtsratschefs Hans Dieter Pötsch warf eine Person einen Gegenstand auf das Podium. Damit sollte offenbar der Vertreter der Eigentümerfamilien, Wolfgang Porsche, getroffen werden. Das gelang jedoch nicht. Pötsch unterbrach seine Rede kurz und fuhr nach Einschreiten der Sicherheitskräfte fort. An der weißen Bande vor Porsches Platz auf dem Podium war danach eine breiige Masse zu sehen.

Später störte eine Aktivistin mit nacktem Oberkörper die Rede von Konzernchef Oliver Blume mit lauten Rufen und einem Plakat - Gegenstand der Kritik war das Festhalten von VW (Volkswagen (VW) vz) am chinesischen Werk in der Provinz Xinjiang. Die Frau wurde von Sicherheitskräften aus dem Versammlungssaal geführt. Danach fuhr Blume mit seinen Ausführungen fort. Auch später gab es noch eine kurze Unterbrechung der Versammlung durch lautes Rufen.

Kritik am VW-Werk in Xinjiang gibt es schon seit langem. Auch vor dem Versammlungsgebäude demonstrierten Menschen dagegen. Die in der Provinz lebende muslimische Minderheit der Uiguren wird laut Menschenrechtsorganisationen gezielt von der Regierung in Peking unterdrückt. VW wird vorgeworfen, nicht genug gegen mutmaßliche Zwangsarbeit bei dortigen Zulieferern zu tun. VW hält dagegen, dass es in dem Werk keine Anzeichen für Menschenrechtsverletzungen gebe.

Die VW-Vorzugsaktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,95 Prozent auf 127,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com