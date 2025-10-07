Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagnachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Chipotle Mexican Grill

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,13 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 41,13 USD ab. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 41,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,63 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235.295 Stück gehandelt.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 62,24 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 38,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,86 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

