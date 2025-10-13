DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Notierung im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursplus

13.10.25 16:08 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 40,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
35,20 EUR 0,90 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 40,90 USD. Bei 41,06 USD erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 40,13 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 304.023 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 63,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (38,31 USD). Abschläge von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Chipotle Mexican Grill 0,000 USD aus.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,97 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
