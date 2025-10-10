Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 39,91 USD.
Um 20:08 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 39,91 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,83 USD. Mit einem Wert von 41,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.043.327 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,33 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 USD fest.
