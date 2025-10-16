Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Chipotle Mexican Grill

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 41,73 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 41,73 USD bewegte sich die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 42,10 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,58 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 137.003 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (38,31 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 8,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

