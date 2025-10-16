Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,65 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 41,65 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,47 USD nach. Bei 41,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 690.396 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 8,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 23.07.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

