Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Chipotle Mexican Grill im Fokus
Chipotle Mexican Grill im Fokus

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,06 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 42,06 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,82 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,90 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 42,35 USD. Zuletzt wechselten 1.137.458 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 36,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 9,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 23.07.2025 lud Chipotle Mexican Grill zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Mrd. USD umgesetzt.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

