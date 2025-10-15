Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 42,53 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,53 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 42,77 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282.784 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,31 USD fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 11,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 23.07.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

