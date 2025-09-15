DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.690 +0,3%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Warum der Euro seine Gewinne etwas ausbaut Warum der Euro seine Gewinne etwas ausbaut
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Blick auf Aktienkurs

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend im Plus

16.09.25 20:24 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend im Plus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 39,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
33,09 EUR 0,21 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 39,16 USD nach oben. Bei 39,48 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,07 USD. Zuletzt wurden via New York 1.521.739 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 70,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,31 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,97 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,21 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
