Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,93 USD nach oben.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 41,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 42,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,82 USD. Bisher wurden via New York 183.245 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 37,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (38,31 USD). Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 9,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.07.2025 lud Chipotle Mexican Grill zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,20 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

