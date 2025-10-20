Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Verlusten

So entwickelt sich Chipotle Mexican Grill

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,53 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 41,53 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,33 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,82 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 789.768 Aktien.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 60,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 8,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

