Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,86 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 41,86 USD. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 156.112 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 59,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 8,48 Prozent sinken.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

