Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 41,48 USD ab.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 41,48 USD ab. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 41,11 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 188.217 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 60,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,31 USD am 12.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus