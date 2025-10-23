DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,87 +2,4%Gold4.118 +0,6%
Aktie im Blick

23.10.25 20:23 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 42,02 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 42,02 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 42,05 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 867.955 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,82 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD. Mit einem Kursverlust von 8,82 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umsetzen können.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

mehr Analysen