Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verbilligt sich am Abend

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 31,56 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,56 USD. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 31,60 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 934.155 Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 111,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 29,75 USD erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 5,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,51 Prozent auf 3,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus