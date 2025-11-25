Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend im Bullenmodus

Chipotle Mexican Grill im Blick

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,2 Prozent auf 33,11 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,2 Prozent auf 33,11 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 33,27 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,48 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.589.263 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 101,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,75 USD. Dieser Wert wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,15 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.10.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

