DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,84 +2,2%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1639 -0,1%Öl66,22 +0,4%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben
K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Christian Schlegel-Kolumne

NASDAQ Analyse ab dem 20 August

20.08.25 09:06 Uhr
NASDAQ Analyse ab dem 20 August | finanzen.net

Gefällt mir nicht

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ 100
23.384,8 PKT -329,0 PKT -1,39%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
21.315,0 PKT -314,8 PKT -1,46%
Charts|News|Analysen

Wer­bung

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

09:06NASDAQ Analyse ab dem 20 August
08:15Update außer der Reihe: Microsoft löst ein Windows-Update-Problem
08:07 Google search interest for ‘alt season’ plunges over 50% from a week ago
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:03Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
06:32 Strategy hits 4-month low as Saylor changes tack on MSTR issuance
06:16SoftBank Shares Plunge Over 7% In Tokyo After $2 Billion Intel Bet As Asian Tech Stocks Tumble Following Nvidia-Led US Sell-Off
05:01Palantir, AMD, Oracle, Viking And Nvidia: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today
mehr