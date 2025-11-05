Circle Internet Group Aktie News: Anleger greifen bei Circle Internet Group am Abend zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 112,69 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 112,69 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,64 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 453.572 Circle Internet Group-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie.

