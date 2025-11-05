Circle Internet Group Aktie News: Anleger greifen bei Circle Internet Group am Abend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 112,69 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 112,69 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,64 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 453.572 Circle Internet Group-Aktien.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.