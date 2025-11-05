DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Kursentwicklung

Circle Internet Group Aktie News: Anleger greifen bei Circle Internet Group am Abend zu

05.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 112,69 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 112,69 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,64 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 453.572 Circle Internet Group-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

