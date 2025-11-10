Circle Internet Group Aktie News: Anleger greifen bei Circle Internet Group am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 105,38 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 105,38 USD. Im Tageshoch stieg die Circle Internet Group-Aktie bis auf 110,50 USD. Bei 108,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 384.432 Stück.
Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.
