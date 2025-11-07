DAX23.584 -0,6%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.693 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit KursVerlusten

07.11.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 98,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
87,60 EUR -2,80 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 98,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 96,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,00 USD. Zuletzt wechselten 382.235 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

