DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group knickt am Abend ein

06.11.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group knickt am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 102,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
90,40 EUR -8,20 EUR -8,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 102,88 USD abwärts. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 102,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 1.087.681 Stück.

Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Circle Internet Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung