Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group knickt am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 102,88 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 102,88 USD abwärts. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 102,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 1.087.681 Stück.
Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.
