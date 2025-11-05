DAX24.054 +0,4%Est505.670 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.491 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Kursentwicklung

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Circle Internet Group
Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 113,41 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 113,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 141.273 Circle Internet Group-Aktien.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

