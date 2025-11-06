Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 108,49 USD abwärts.

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 108,49 USD. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 108,11 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 113,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 189.284 Circle Internet Group-Aktien.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,888 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

