Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend nordwärts

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 101,25 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 101,25 USD. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,02 USD. Bei 99,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.033.616 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie ausweisen dürften.

