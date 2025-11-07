Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 101,25 USD.
Um 20:07 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 101,25 USD. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,02 USD. Bei 99,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.033.616 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 18.11.2026.
Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie ausweisen dürften.
