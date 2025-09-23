DAX23.672 +0,3%ESt505.471 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.331 +0,1%Nas22.563 -0,1%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Notierung im Blick

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 132,50 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 132,50 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,60 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 133,73 USD. Bisher wurden heute 217.012 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,866 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

