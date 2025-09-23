Notierung im Blick

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

24.09.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 132,50 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 132,50 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,60 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 133,73 USD. Bisher wurden heute 217.012 Circle Internet Group-Aktien gehandelt. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,866 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar Bullish-Aktie nach Mega-IPO weiter nicht zu bremsen: Auch Cathie Wood deckte sich mit Bullish-Aktien ein

