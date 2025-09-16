Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Abend an Boden

Circle Internet Group im Fokus

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 134,22 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 134,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 136,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,73 USD. Bisher wurden heute 900.472 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

