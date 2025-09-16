DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.131 -0,4%Nas22.496 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Abend an Boden

24.09.25 20:24 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 134,22 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
113,00 EUR 1,50 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 134,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 136,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,73 USD. Bisher wurden heute 900.472 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Bullish-Aktie nach Mega-IPO weiter nicht zu bremsen: Auch Cathie Wood deckte sich mit Bullish-Aktien ein

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Circle Internet Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung