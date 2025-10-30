DAX24.107 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.700 -1,1%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag billiger

30.10.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 125,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
112,50 EUR -3,50 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Circle Internet Group-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 125,73 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 124,84 USD. Bei 129,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 514.116 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

