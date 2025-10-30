Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag billiger

Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 125,73 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 125,73 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 124,84 USD. Bei 129,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 514.116 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

