Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend in Rot

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 132,29 USD.
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 132,29 USD. In der Spitze büßte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 129,74 USD ein. Mit einem Wert von 136,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 803.697 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.
Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,888 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
