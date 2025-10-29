DAX24.130 -0,6%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,27 +1,3%Gold3.998 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Verlusten

29.10.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 133,58 USD.

Das Papier von Circle Internet Group befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,9 Prozent auf 133,58 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 133,15 USD. Bei 136,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 234.480 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Am 18.11.2026 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

