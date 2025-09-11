DAX23.624 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.651 +0,5%
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Mittag mit sattem Kursplus

12.09.25 12:07 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 11,7 Prozent im Plus bei 1,43 EUR.

Clara Technologies
1,43 EUR 0,14 EUR 10,85%
Im Tradegate-Handel gewannen die Clara Technologies-Papiere um 11:58 Uhr 11,7 Prozent. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 1,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,25 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 210.073 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clara Technologies am 30.04.2025. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD – das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

