Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Mittag mit sattem Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 11,7 Prozent im Plus bei 1,43 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im Tradegate-Handel gewannen die Clara Technologies-Papiere um 11:58 Uhr 11,7 Prozent. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 1,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,25 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 210.073 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clara Technologies am 30.04.2025. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD – das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10000,00 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie
Clara Technologies-Aktie nach Kurssprung in Rot: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?
Clara Technologies-Aktie tiefrot: Absturz nach KI- und Quanten-Hype
Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.