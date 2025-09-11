Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Clara Technologies. Zuletzt wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1,30 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Clara Technologies nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 1,6 Prozent auf 1,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Clara Technologies-Aktie bei 1,44 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,25 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.297 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2025 legte Clara Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Clara Technologies im vergangenen Quartal 0,00 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clara Technologies 10000,00 CAD umsetzen können.

