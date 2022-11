Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag leichter

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 60,53 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,59 EUR. Zuletzt wechselten 8.093 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 65,16 EUR markierte der Titel am 22.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,11 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2021 bei 46,22 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 30,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.063,00 USD im Vergleich zu 10.044,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,48 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

