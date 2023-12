Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag im Plus

Coca-Cola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 58,42 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 58,42 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 58,45 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,82 USD. Zuletzt wechselten 20.794 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,56 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

