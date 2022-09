Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Freitagmittag südwärts

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 62,22 EUR. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 824 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,51 Prozent. Am 02.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 38,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 68,50 USD.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.325,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10.100,00 USD umsetzen können.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

