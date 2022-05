Coca-Cola Aktie News: Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Minus

Die Coca-Cola-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 59,67 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,66 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.636 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,99 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2022. 5,27 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,93 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,17 USD.

Coca-Cola ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.491,00 USD umgesetzt, gegenüber 9.000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

