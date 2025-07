Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,55 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,65 USD. Zuletzt wechselten 484.142 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,96 Prozent. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,33 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,86 Prozent auf 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,26 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 28.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,97 USD je Aktie belaufen.

