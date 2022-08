Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Um 04:22 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 62,39 EUR ab. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.301 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,52 EUR erreichte der Titel am 16.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,03 EUR am 02.10.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50 USD an.

Am 26.07.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.325,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10.100,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 26.10.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,47 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schutz vor galoppierender Inflation: Diese drei Unternehmen liebt Warren Buffett wegen ihres hohen Cashflows

Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Coca-Cola-Aktie im Plus: Coca-Cola steigert Umsatzziel - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen der Analysten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com