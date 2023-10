Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 54,85 USD nach.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 54,85 USD. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,79 USD ab. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 25.966 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 54,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 1,44 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

