Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag höher

14.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 70,03 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,03 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,08 USD an. Bei 69,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 304.672 Coca-Cola-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 6,21 Prozent wieder erreichen. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,44 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,33 USD. Am 29.04.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,86 Prozent zurück. Hier wurden 11,16 Mrd. USD gegenüber 11,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert. Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 28.07.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,97 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen Was Investoren über Warren Buffetts Sohn und Nachfolger bei Berkshire Hathaway Howie wissen müssen

