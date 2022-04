Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit einem Kurs von 57,76 EUR zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel um 16:22 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 57,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 56,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.693 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2022 erreicht. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 23,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,80 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 25.04.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Coca-Cola am 25.04.2022 präsentieren. Die Q2 2022-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 27.07.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

