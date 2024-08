Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Nachmittag

Coca-Cola im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 68,43 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 68,43 USD zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 416.255 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 1,81 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 24,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 23.07.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,59 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,85 USD im Jahr 2024 aus.

