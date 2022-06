Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie verlor um 07.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 58,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,37 EUR. Mit einem Wert von 58,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.079 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,52 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2022. Gewinne von 8,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,71 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,50 USD.

Coca-Cola ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.491,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 9.000,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Coca-Cola am 27.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Ray Dalios Depot: So hat Bridgewater Associates im ersten Quartal 2022 investiert

Ölpreis-Anstieg als Chance genutzt: Das Depot von Buffetts Berkshire Hathaway im ersten Quartal

Tracy Britt Cool: Buffetts Feuerwehrfrau arbeitet an einer Mini-Berkshire

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com