Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verliert am Nachmittag

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 69,71 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,71 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 69,65 USD. Bei 70,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 619.894 Stück gehandelt.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,33 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 29.04.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD im Vergleich zu 11,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 28.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie.

