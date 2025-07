Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 69,33 USD.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 69,33 USD nach. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 69,16 USD. Mit einem Wert von 69,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 645.261 Stück.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,62 USD ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33 USD an.

Coca-Cola veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Coca-Cola am 22.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 28.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

